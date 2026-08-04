Oppo A7 Pro Max получил аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч и процессор Snapdragon 4 Gen 5

Компания Oppo представила смартфон A7 Pro Max 5G — новую модель линейки A-серии, ориентированную на автономность работы без ущерба для современного функционала. Устройство стало первым смартфоном компании с аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч, а также первым в мире аппаратом на базе новой мобильной платформы Snapdragon 4 Gen 5, выполненной по 4-нанометровому техпроцессу TSMC. Чипсет включает восьмиядерный процессор с двумя ядрами Cortex-A78 частотой до 2,4 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 частотой до 2,0 ГГц, а также графический ускоритель Adreno G629. Смартфон оснащён оперативной памятью LPDDR4X и накопителем стандарта UFS 3.1.

Дисплей устройства — гибкий AMOLED-экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2772×1272 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, 10-битной цветопередачей и пиковой яркостью до 1800 нит; в отдельных игровых сценариях поддерживается частота опроса сенсора до 330 Гц.

Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 50 мегапикселей, основная тыловая камера также получила датчик на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, дополненный 2-мегапиксельным монохромным сенсором, светодиодным индикатором уведомлений и LED-вспышкой. Обе камеры поддерживают запись видео с разрешением до 1080p.

Главной особенностью модели остаётся аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч на основе фирменной технологии Oppo с использованием сферического кремний-углеродного элемента. Батарея поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, зарядку по стандарту UFCS мощностью 80 Вт, а также обратную зарядку мощностью 27 Вт.

Среди прочих особенностей — подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с максимальной громкостью до 300%, модуль NFC, ИК-порт, поддержка Wi-Fi 5, защита по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, режим для съёмки на улице с использованием ИИ версии 2.0, а также операционная система Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

Смартфон Oppo A7 Pro Max доступен в цветовых вариантах Wave Rider, Orange Glow и Mountain Black. Стоимость версии с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти составляет 2199 юаней (около 25 500 рублей), версии с 12 ГБ и 256 ГБ — 2699 юаней (около 31 300 рублей), а топовой версии с 12 ГБ и 512 ГБ — 2999 юаней (около 34 800 рублей). На данный момент устройство доступно в продаже в Китае; согласно предположениям, в Индии смартфон может быть представлен под названием Oppo F35 Pro.