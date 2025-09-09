Oppo A6i представлен в Китае с аккумулятором 6000 мА·ч и 5G

Компания Oppo выпустила в Китае смартфон A6i как часть своей бюджетной линейки вместе с моделью A6 Pro. Устройство отличается защищённым корпусом, крупным аккумулятором и поддержкой 5G.

Характеристики Oppo A6i

Смартфон оснащён 6,56-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1604×720, частотой обновления 120 Гц и пиком яркости 1000 нит. Экран остаётся чувствительным при влажных, масляных руках или использовании в перчатках.

A6i работает на чипе MediaTek Dimensity 6300 с техпроцессом 6 нм, в сочетании с 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Чип обеспечивает поддержку 5G и стабильную производительность для повседневных задач.

Смартфон использует ColorOS 15 с оптимизацией для долгосрочной стабильности работы до 48 месяцев. Среди функций — AI-помощник с распознаванием рукописного текста, обучением английскому и проверкой математических задач, а также семейные инструменты: отслеживание здоровья через носимые устройства, региональные оповещения и защита от мошенничества.

Основная камера включает 50 МП сенсор и 2 МП датчик глубины, фронтальная — 8 МП. Поддерживаются AI-функции, такие как портретный режим, запись видео с двух камер, удаление объектов, масштабирование на уровне пикселей и стикеры с искусственным интеллектом.

Смартфон оснащён аккумулятором на 6000 мА·ч с технологией восстановления электролита и графитовыми элементами, рассчитанным на пять лет эксплуатации. Поддерживается 45-Вт зарядка SuperVOOC, обеспечивающая 50% за 37 минут даже при –20°C, с автономностью до 22 часов звонков или 19 часов видео.

Корпус A6i выполнен с использованием Diamond Shield Frame из закалённого стекла и алюминиевого сплава высокой прочности. Смартфон имеет защиту IP65 от пыли и влаги и прошёл сертификацию SGS 5-star drop resistance. Весит устройство 194 г, толщина корпуса — 7,99 мм.

Цена и доступность

Стоимость модели:

6 ГБ RAM + 128 ГБ памяти: 899 юаней (~126 долларов)

8 ГБ RAM + 128 ГБ памяти: 999 юаней (~140 долларов)

8 ГБ RAM + 256 ГБ памяти: 1099 юаней (~154 долларов)

Доступные цвета: Cloud Mist White и Midnight Black. Продажи начнутся 12 сентября в Китае.