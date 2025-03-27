OPPO A5 Pro с защищенным корпусом представлен в России

Компания Oppo представила на российском рынке свой новый смартфон начального уровня — Oppo A5 Pro. Устройство оснащено качественным дисплеем с пиковой яркостью 1000 кд/м² и выполнено в стильном защищённом корпусе.

A5 Pro имеет цельный корпус, который защищён по стандарту IP69 от влаги и пыли, позволяя ему выдерживать кратковременные погружения в воду и струи горячей воды. Закалённое стекло защищает экран от повреждений.

Смартфон сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H, что подтверждает его устойчивость к ударам и падениям. Внутри установлен 360-градусная антенна, работающая в сочетании с ИИ-алгоритмами для обеспечения стабильной связи и оптимизации сетевых настроек.

Производительность Oppo A5 Pro обеспечивается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1, 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти. Функция RAM Expansion позволяет динамически увеличивать объём ОЗУ для более плавной работы в сложных сценариях.

Батарея ёмкостью 5800 мА•ч поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью до 45 Вт, позволяя зарядить устройство до 30% всего за 19 минут. Смартфон оборудован двойной основной камерой с 50-мегапиксельным сенсором и 2-мегапиксельным датчиком глубины, а также 8-мегапиксельной фронтальной камерой с возможностью подводной съёмки.

Oppo A5 Pro предлагает функции редактирования фотографий на базе ИИ, такие как удаление бликов и устранение лишних объектов. Технология AI GameBoost улучшает игровой процесс, увеличивая частоту кадров и снижая задержки.

Смартфон имеет толщину 7,76 мм и весит 194 г. Доступен в оливковом и шоколадном цветах, при этом оливковая версия дополнена отделкой из искусственной кожи. Цена на модель с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт встроенной памяти составляет 17 999 рублей. Новинку уже можно приобрести.