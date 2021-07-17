OPPO A16 выпущен с чипсетом Helio G35

OPPO A16 в новостях с конца мая. Бюджетный смартфон, наконец, выходит официальный в Индонезии. Он поставляется с набором микросхем MediaTek начального уровня, тройной камерой и большой батареей. Давайте подробнее рассмотрим характеристики, цену и доступность телефона.

Недавно выпущенный OPPO A16 имеет пластиковую конструкцию, как и любой другой доступный смартфон. Его размеры составляют 163,8 x 75,6 x 8,4 мм, а вес — 190 г. Устройство доступно в трех цветах: Pearl Blue, Space Silver и Crystal Black.

На передней панели телефона установлена ​​6,52-дюймовая ЖК-панель с разрешением 720 × 1600 пикселей, 269 PPI, частотой обновления 60 Гц и частотой дискретизации касания 60 Гц. Экран имеет цветовую гамму 71% NTSC, коэффициент контрастности 1500: 1, яркость 480 нит, соотношение экрана к корпусу 88,7% и выемку в виде капли росы.

Под капотом устройства находится SoC MediaTek Helio G35 в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 32 ГБ памяти eMMC 5.1. Также есть батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой стандартной зарядки 10 Вт. Что касается программного обеспечения, то в телефоне работает ColorOS 11.1 на базе Android 11.

Говоря об оптике, на задней панели смартфона установлена ​​тройная камера, состоящая из 13-мегапиксельного основного датчика, 2-мегапиксельного монохромного сенсора и 2-мегапиксельного макрообъектива. Тогда как для селфи и видеозвонков устройство использует 8-мегапиксельную камеру.

Что касается подключения, телефон поддерживает две SIM-карты, 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS, порт USB Type-C и наушники 3,5 мм. разъем.

Другие функции включают в себя слот для карт MicroSD и датчики, такие как акселерометр, датчик внешней освещенности, компас, датчик приближения и боковой датчик отпечатков пальцев.

Источник — Astera.