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Операционную систему Android 11 установили на 10-летний Samsung Galaxy S2

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Современные смартфоны сейчас имеют объём оперативной памяти больше, чем ранее производители устанавливали в устройство постоянной памяти.
Энтузиасты смогли на Samsung Galaxy S2 установить Android 11. Напомним, в этом смартфоне установлен процессор Exynos 4210 и 1 ГБ оперативной памяти.

Но даже такие параметры смогли запустить операционную систему, но конечно Android 11 использовался с рядом доработок.

Энтузиаст взял сборку мобильной ОС под названием LineageOS 18, которая обладает всеми функциями и возможностями Android 11.

Весть процесс установки ОС на устаревшее «железо» можно увидеть в видеоролике.

Стоит обратить внимание, что сборка хоть и работает, но очень медленно, а некоторые простейшие действия выполняются несколько секунд, другие — еще дольше.

Android 11 Samsung Galaxy S2
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