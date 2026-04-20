Операторы связи предлагают ввести плату за регистрацию устройств в базе IMEI

В России обсуждается создание базы IMEI для мобильных устройств, о планах её запуска известно с прошлого года. В рамках инициативы операторы связи предлагают направлять средства, взимаемые за внесение устройств в систему, на развитие сетей связи и проекты по импортозамещению инфраструктуры.

По оценкам экспертов, затраты на введение системы фактически могут лечь на конечных потребителей. Предполагается, что плату будут вносить импортёры устройств, которые затем включат её в стоимость техники.

Также рассматривается механизм, при котором устройства, не зарегистрированные в базе IMEI, не смогут использовать SIM-карту на территории страны.

