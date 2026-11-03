Операторы дата-центров опасаются потерь из-за нового указа Путина

Российские операторы центров обработки данных выразили обеспокоенность последствиями нового президентского указа, обязывающего частные дата-центры резервировать часть вычислительных ресурсов для государственных нужд. Представители отрасли предупреждают о возможных финансовых потерях и сложностях с обслуживанием коммерческих клиентов.

Как сообщает «Коммерсантъ», подписанный 2 ноября документ предусматривает обязательное резервирование 10% имеющихся площадей и мощностей центров обработки данных, не относящихся к государственным учреждениям и органам власти.

Владельцам таких объектов необходимо выполнить соответствующие требования до 12 ноября 2026 года. При принятии решения о предоставлении зарезервированных ресурсов они должны будут обеспечить их передачу в течение суток.

По словам источника издания на телекоммуникационном рынке, новая мера стала неожиданностью для многих операторов. Ситуация осложняется тем, что коммерческие дата-центры в крупных российских городах уже испытывают дефицит свободных мощностей.

В Москве и некоторых других регионах загрузка существующих объектов приближается к 100%. Поэтому создание обязательного резерва может потребовать пересмотра действующей модели использования инфраструктуры.

Один из возможных рисков связан с необходимостью срочного освобождения ресурсов. Если мощности будут использоваться коммерческими заказчиками до востребования государством, их передача может привести к перебоям в обслуживании клиентов.

Альтернативный вариант предполагает сохранение зарезервированных площадей без использования. Однако такой подход способен снизить доходы операторов из-за простоя дорогостоящего оборудования.

Дополнительные вопросы вызывает порядок определения стоимости аренды ресурсов. Участники рынка опасаются, что установленные тарифы могут отличаться от коммерческих расценок.

В то же время директор по взаимодействию с органами государственной власти РТК-ЦОД Дмитрий Панышев считает, что найти необходимые резервы в масштабах страны возможно.

Однако их распределение остаётся неравномерным. В частности, свободные ресурсы значительно проще обнаружить в отдельных регионах, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

Новый порядок может потребовать от участников рынка пересмотра планов развития инфраструктуры, размещения оборудования и взаимодействия с корпоративными заказчиками.