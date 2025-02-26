Оператор Т2 первым в РФ запустит «вечный номер» для клиентов

Оператор T2, ранее известный как Tele2, сообщил о запуске новой услуги под названием «Вечный номер» для новых абонентов. Это первая такая инициатива среди российских мобильных операторов.

С помощью этой услуги номер, который получит новый клиент, останется за ним навсегда и не будет передан другому человеку, пока сам абонент не захочет от него отказаться.

Это удобно для тех, кто использует номер для регистрации в различных цифровых сервисах, так как они не потеряют доступ к своим учетным записям, даже если не будут использовать номер длительное время.

Услуга будет активирована автоматически при подключении новой SIM-карты или при переходе на Т2 с сохранением номера. Если абонент решит расторгнуть договор или обратиться с соответствующим запросом, оператор деактивирует услугу.

Источник: ixbt