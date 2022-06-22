Главная » Новости

Оперативная память DRAM в 3 квартале 2022 года продолжит дешеветь из-за слабого спроса

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

На глобальном рынке начали дешеветь не только видеокарты, но и оперативная память.

Цены на нее продолжают снижаться, так как падает спрос, а складские запасы растут.

По данным TrendForce, в третьем квартале цены на DRAM снизятся еще на 3–8%.

Такой тип памяти используется в основном в смартфонах и компьютерах, но скорее всего ожидать снижение стоимости самих смартфонов ожидать не стоит.

Аналитики прогнозируют и снижение цен на серверную память, но стоимость снизится не более чем на 5%.

В прошлом квартале память тоже дешевела, DDR5 для персональных компьютеров упала на 3-8%.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.