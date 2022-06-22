Оперативная память DRAM в 3 квартале 2022 года продолжит дешеветь из-за слабого спроса

На глобальном рынке начали дешеветь не только видеокарты, но и оперативная память.

Цены на нее продолжают снижаться, так как падает спрос, а складские запасы растут.

По данным TrendForce, в третьем квартале цены на DRAM снизятся еще на 3–8%.

Такой тип памяти используется в основном в смартфонах и компьютерах, но скорее всего ожидать снижение стоимости самих смартфонов ожидать не стоит.

Аналитики прогнозируют и снижение цен на серверную память, но стоимость снизится не более чем на 5%.

В прошлом квартале память тоже дешевела, DDR5 для персональных компьютеров упала на 3-8%.