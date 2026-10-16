Opera обновила браузер Air и добавила новые функции для концентрации и отдыха

Компания Opera представила обновлённую версию браузера Opera Air, ориентированного на комфортную работу в интернете и снижение отвлекающих факторов. Разработчики изменили оформление программы, расширили библиотеку фоновых звуков и усовершенствовали инструменты для организации коротких перерывов.

Opera Air впервые появился в феврале 2025 года. В отличие от традиционных браузеров, продукт изначально создавался с акцентом на минималистичный интерфейс и функции, помогающие пользователям чередовать работу и отдых.

В новой версии появились дополнительные варианты оформления с изображениями природных текстур и открытых пространств. Визуальные элементы автоматически адаптируются к светлой и тёмной темам браузера.

При этом разработчики сохранили основные возможности программы, включая боковую панель для быстрого доступа к приложениям для общения и социальным сетям.

В Opera Air также предусмотрен встроенный блокировщик рекламы, позволяющий уменьшать количество отвлекающего содержимого при просмотре сайтов.

Значительные изменения затронули раздел Soundscapes, предназначенный для воспроизведения фоновой музыки и различных звуковых композиций.

Пользователям доступны четыре тематические категории: Focus, Relax, Work и Ambience. Они объединяют звуки и музыкальные подборки для сосредоточенной работы, расслабления и создания определённой атмосферы.

Среди доступных вариантов — шум морских волн, звуки весеннего леса и другие природные аудиозаписи. Дополнительно в библиотеку включили пять новых музыкальных композиций, подготовленных специально для браузера.

Одна из них получила название Hyperfocus и предназначена для сопровождения задач, требующих продолжительной концентрации внимания.

В обновлении также доработан раздел Breaks, который предлагает пользователям делать короткие перерывы во время работы за компьютером.

В него входят дыхательные практики и простые упражнения для шеи. Напоминания о перерывах можно настроить на определённые интервалы времени.

Разработчики рассчитывают, что такие инструменты помогут пользователям более осознанно распределять время за компьютером и не забывать об отдыхе.

При этом встроенные упражнения и аудиорежимы следует рассматривать как дополнительные функции организации рабочего процесса, а не как медицинские средства для лечения стресса или других состояний.

Обновлённая версия Opera Air уже доступна для скачивания. Пользователи могут самостоятельно выбрать необходимые инструменты, отключив функции, которые не соответствуют их привычному сценарию работы.