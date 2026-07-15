OpenAI заявила об отсутствии доказательств обоснованности иска Apple о краже коммерческой тайны

Компания OpenAI сообщила, что не располагает какими-либо доказательствами обоснованности претензий Apple, обвиняющей её в хищении коммерческой тайны. Соответствующее заявление было передано изданию Bloomberg. В компании отметили, что серьёзно относятся к выдвинутым обвинениям, однако подчеркнули приверженность принципам добросовестной конкуренции и свободе выбора места работы для сотрудников, добавив, что сосредоточены на разработке инновационных технологий.

Ранее, в пятницу, Apple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в интеллектуальном воровстве. По утверждению Apple, сотрудники OpenAI Тан Тан и Чан Лю организовали схему хищения конфиденциальной информации компании для развития направления по разработке аппаратного обеспечения OpenAI. Тан занимает должность директора по аппаратному обеспечению OpenAI и проработал в Apple 24 года, возглавляя направление дизайна продукции, а Лю входит в состав команды по аппаратному обеспечению OpenAI после работы старшим инженером-электриком по системам в Apple.

Согласно материалам иска, Тан и Лю якобы просили сотрудников Apple, проходящих собеседования в OpenAI, заранее подготовить сведения о неанонсированных устройствах, компонентах, производственных процессах и отношениях с поставщиками. Лю также обвиняется в том, что сохранил у себя выданный Apple рабочий ноутбук и использовал уязвимость системы аутентификации для доступа к конфиденциальным документам компании уже во время работы в OpenAI. В тексте иска утверждается, что подобные случаи представляют собой лишь часть более масштабной проблемы, а Apple не имеет полного представления о происходящем внутри OpenAI, где, по мнению истца, подобные действия допускаются на уровне руководства.

Ранее, после подачи иска, представитель OpenAI Дрю Пусатери уже выступал с ответным заявлением, отметив отсутствие у компании интереса к чужой коммерческой тайне и подтвердив нацеленность на разработку технологий, приносящих пользу людям.

Новое заявление OpenAI, посвящённое теме перехода сотрудников между компаниями, указывает на возможную стратегию защиты в суде: в иске Apple указывается, что более 400 её бывших сотрудников перешли на работу в OpenAI, что последняя может использовать как аргумент о мотивах подачи иска со стороны Apple.

Apple намерена добиваться рассмотрения дела судом присяжных и рассчитывает получить дополнительные доказательства в ходе процедуры раскрытия информации. Компания требует введения судебного запрета, который обязал бы OpenAI прекратить использование информации Apple при разработке собственного устройства с использованием искусственного интеллекта, а также намерена добиваться возмещения убытков и предъявляет иски к Тану и Лю за нарушение условий трудовых договоров.