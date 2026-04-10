OpenAI запустила подписку за 9 500 рублей в месяц с расширенным доступом к Codex

OpenAI представила новый тарифный план ChatGPT стоимостью около 9 500 рублей в месяц (100 долларов по курсу ЦБ РФ ~95 руб./$). Он предназначен для пользователей, которым требуется более интенсивное использование Codex. По заявлению компании, этот вариант обеспечивает в пять раз больший лимит использования по сравнению с базовой подпиской ChatGPT Plus за примерно 1 900 рублей в месяц (20 долларов).

Также сохраняется более дорогой уровень подписки стоимостью около 19 000 рублей в месяц (200 долларов), который предоставляет увеличенный примерно в 20 раз лимит использования. Оба этих тарифа объединены под названием Pro.

Подписчики Pro получают доступ ко всем функциям уровня, включая Pro-модель и неограниченное использование режимов Instant и Thinking.

В рамках запуска нового плана OpenAI временно увеличивает лимиты Codex: до 31 мая пользователи тарифа за 100 долларов смогут использовать сервис до десятикратного уровня ChatGPT Plus.

Дополнительно компания изменила принцип распределения нагрузки в Plus-подписке, сделав акцент на более равномерное использование Codex в течение недели вместо интенсивных сессий в отдельные дни. В OpenAI отмечают, что Plus подходит для регулярной повседневной работы, а новый тариф — как более доступное обновление для пользователей с повышенной нагрузкой.

По структуре тарифов новая линейка также сопоставима с предложениями других компаний рынка, где используются многоуровневые планы с увеличением лимитов использования.