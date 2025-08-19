OpenAI запустила подписку ChatGPT Go в Индии за 399 рупий в месяц

OpenAI представила новый тарифный план ChatGPT Go, рассчитанный на пользователей, которым нужен более широкий доступ к функциям сервиса при меньших расходах. Запуск начался в Индии, а расширение доступности ожидается в ближайшее время. Новый план размещается между бесплатной версией и подпиской Plus с более высокой стоимостью.

Основные возможности ChatGPT Go

Подписчики ChatGPT Go получают расширенный доступ к GPT-5, включая большее количество запросов по сравнению с бесплатной версией. В план входит увеличенная память для более продолжительных и персонализированных диалогов, возможность генерировать больше изображений, загружать файлы (в том числе документы и таблицы), а также чаще использовать инструменты анализа данных на Python. Кроме того, доступны проекты, задачи и собственные GPT для организации рабочих процессов.

Для защиты данных пользователям предоставляется возможность в любой момент отключить участие их информации в обучении моделей. Подписка Go также действует при использовании ChatGPT через WhatsApp по номеру 1-800-ChatGPT.

Стоимость и условия подключения

Цена ChatGPT Go в Индии составляет 399 рупий в месяц. Оплата осуществляется ежемесячно, годового тарифа пока нет. Доступные способы оплаты — банковские карты и UPI. На текущем этапе подписка предлагается только в Индии.

В отличие от ChatGPT Plus (1 999 рупий в месяц), в ChatGPT Go не входят такие функции, как использование моделей 4o, коннекторы или генерация видео в Sora. Отменить подписку можно в настройках ChatGPT, предусмотрены возвраты в случае ошибочного списания средств.