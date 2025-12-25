OpenAI ведет разработку системы контекстной рекламы в ChatGPT

Компания OpenAI изучает возможность внедрения рекламных форматов в интерфейс ChatGPT. Об этом сообщают источники издания The Information. По их данным, разработчики рассматривают несколько сценариев монетизации сервиса — от классических рекламных баннеров до более интегрированного размещения спонсорского контента непосредственно в ответах чат-бота ChatGPT.

Источники отмечают, что цель подобных экспериментов — найти способы получения дохода без радикального изменения пользовательского опыта. Один из обсуждаемых вариантов предполагает использование функции Memory, которая сохраняет историю диалогов пользователя. Эта технология потенциально может применяться для показа персонализированной рекламы с учетом интересов и тем, поднимавшихся в предыдущих беседах.

Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман высказывался критически по отношению к рекламе в ответах ИИ, называя подобный подход «антиутопическим сценарием». Однако текущие исследования, по данным источников, свидетельствуют о пересмотре позиции компании и поиске компромисса между коммерческими задачами и сохранением доверия аудитории.

Эксперты указывают, что возможное использование данных функции Memory для таргетированной рекламы может вызвать вопросы, связанные с конфиденциальностью. Персонализация рекламных предложений потребует анализа пользовательских диалогов, что может привлечь внимание регуляторов и правозащитных организаций.

По оценке наблюдателей, в случае внедрения рекламы OpenAI потребуется разработать прозрачные механизмы защиты данных и четкие правила использования информации. Рассматриваемые изменения отражают постепенный переход ChatGPT от экспериментального продукта к устойчивой коммерческой платформе.