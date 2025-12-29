OpenAI ведет поиск руководителя по безопасности искусственного интеллекта

Компания OpenAI объявила о поиске специалиста по безопасности в области искусственного интеллекта. Об этом сообщил генеральный директор компании Сэм Альтман. По его словам, новый сотрудник будет заниматься выявлением потенциальных угроз, связанных с развитием нейросетей, а также разработкой способов противодействия им.

Альтман подчеркнул, что в условиях активного внедрения ИИ общество сталкивается с необходимостью более точного понимания рисков, связанных с использованием нейросетевых технологий. По его мнению, ключевой задачей становится не только расширение возможностей специалистов по кибербезопасности, но и предотвращение злоупотреблений этими инструментами со стороны злоумышленников. Соответствующее обращение глава OpenAI опубликовал в социальной сети X.

В компании отмечают, что человечество вступает в новый этап технологического развития, на котором требуется системная оценка уязвимостей искусственного интеллекта и работа по их устранению. Будущий руководитель направления безопасности должен будет формировать стратегию защиты и участвовать в выработке подходов к ответственному использованию ИИ.

Согласно описанию вакансии, годовая заработная плата специалиста по безопасности в сфере нейросетей составит 555 тыс. долларов. Иные детали о требованиях к кандидату и сроках закрытия позиции в OpenAI не уточнили.