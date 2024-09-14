OpenAI предупредила: новую модель ИИ могут использовать для создания биооружия

Компания OpenAI анонсировала новую модель искусственного интеллекта o1, которая, как сообщается, имеет повышенный риск применения для разработки биологического оружия.

Этот риск был оценен как «средний», что является наивысшим уровнем среди всех предыдущих моделей OpenAI.

В системной карте компании отмечается, что риск связан в основном с экспертами в области, поскольку для создания биооружия требуются специализированные лабораторные навыки, которые ИИ не может заменить.

OpenAI также подчеркнула, что o1 обладает способностью решать сложные многоэтапные задачи и формирует ответы, обдумывая их как человек.

Модель демонстрирует высокие результаты в таких областях, как физика, химия и биология, и на квалификационном экзамене Международной математической олимпиады (IMO) показала 83% правильных решений, в отличие от предшественника GPT-4o, который справился только с 13%.

На данный момент о1 доступна в предварительных версиях для подписчиков ChatGPT Plus и Team, а также ожидается доступ для пользователей с подписками Enterprise и Edu. OpenAI также ведет переговоры о новом раунде инвестиций на сумму $6,5 млрд, что может повысить её оценку до более чем $150 млрд.

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