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OpenAI предупредила: новую модель ИИ могут использовать для создания биооружия

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Компания OpenAI анонсировала новую модель искусственного интеллекта o1, которая, как сообщается, имеет повышенный риск применения для разработки биологического оружия.

OpenAI предупредила: новую модель ИИ могут использовать для создания биооружия

Этот риск был оценен как «средний», что является наивысшим уровнем среди всех предыдущих моделей OpenAI.

В системной карте компании отмечается, что риск связан в основном с экспертами в области, поскольку для создания биооружия требуются специализированные лабораторные навыки, которые ИИ не может заменить.

OpenAI также подчеркнула, что o1 обладает способностью решать сложные многоэтапные задачи и формирует ответы, обдумывая их как человек.

Модель демонстрирует высокие результаты в таких областях, как физика, химия и биология, и на квалификационном экзамене Международной математической олимпиады (IMO) показала 83% правильных решений, в отличие от предшественника GPT-4o, который справился только с 13%.

На данный момент о1 доступна в предварительных версиях для подписчиков ChatGPT Plus и Team, а также ожидается доступ для пользователей с подписками Enterprise и Edu. OpenAI также ведет переговоры о новом раунде инвестиций на сумму $6,5 млрд, что может повысить её оценку до более чем $150 млрд.

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