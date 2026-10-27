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OpenAI представила три научных доказательства, полученных с помощью ИИ

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания OpenAI представила три новых научных результата, полученных с применением искусственного интеллекта. Разработчики сообщили о работах в математике, теоретической информатике и физике. Материалы переданы специалистам для независимой проверки, сообщает The Verge 27 октября.

В математике модель предложила доказательство, связанное с локальным сглаживанием решений волнового уравнения в евклидовом пространстве. Этот результат может иметь значение для ряда известных задач гармонического анализа.

В области информатики OpenAI заявила о создании алгоритма подсчета решений булевых формул фиксированной ширины. Если его свойства подтвердятся, работа может поставить под сомнение одну из распространенных гипотез о вычислительной сложности.

Третье исследование касается математических оснований квантовой теории поля, включая модели с калибровочными полями и фермионами.

Проверкой материалов займутся независимые эксперты, среди которых лауреат Нобелевской премии по физике Дэвид Гросс. Компания открыла часть доказательств и программных материалов для изучения научным сообществом.

Пока результаты следует рассматривать как заявления авторов, а не окончательно признанные открытия. Их научное значение станет понятнее после независимой экспертизы.

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