OpenAI представила обновлённую GPT-5.1 с улучшенной адаптацией к задачам

Компания OpenAI выпустила новую версию GPT-5.1. Искусственный интеллект стал более гибким в рассуждениях и точнее выполняет указания пользователей, а также демонстрирует более «дружелюбное» общение.

В обновлении появились две версии: Instant, ориентированная на быстрые ответы и диалог, и Thinking, предназначенная для сложных аналитических задач. Обе модели получили функцию «адаптивного мышления», которая позволяет эффективнее справляться с разнообразными запросами. Новая версия уже доступна для платных подписчиков ChatGPT, стоимость подписки составляет примерно 1 500 рублей в месяц.

