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OpenAI представила новые open-source модели GPT-oss и анонсировала GPT-5

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

OpenAI представила новые open-source модели GPT-oss и анонсировала GPT-5

OpenAI впервые с 2019 года выпустила открытые модели под названием gpt-oss-120b и gpt-oss-20b. Эти модели распространяются под лицензией Apache 2.0, что позволяет модифицировать их и применять в коммерческих целях.

Для запуска младшей модели gpt-oss-20b, сопоставимой по мощности с o3-mini, требуется 16 ГБ видеопамяти. Старшая модель gpt-oss-120b с 120 миллиардами параметров нуждается в 80 ГБ.

Использовать GPT-oss можно через веб-версию, а также загрузить модели с платформы Hugging Face. Инструкции по запуску опубликованы на GitHub. Кроме того, на этой неделе OpenAI планирует релиз GPT-5.

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