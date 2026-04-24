OpenAI представила GPT-5.5 с расширенными возможностями

Компания OpenAI выпустила новую версию своей модели искусственного интеллекта — GPT-5.5. По данным СМИ, обновление получило расширенные функции для выполнения сложных многоэтапных задач с минимальным участием пользователя.

Сообщается, что новая версия способна самостоятельно выстраивать порядок действий, выполнять поставленные задачи и проверять полученный результат. Среди заявленных возможностей — написание и исправление программного кода, поиск информации, создание документов, работа с таблицами и выполнение комплексных запросов.

Отмечается, что GPT-5.5 лучше обрабатывает неполные или неточные инструкции пользователя, а также эффективнее справляется с последовательными рабочими процессами по сравнению с предыдущими версиями.

Обновление уже стало доступно в сервисе ChatGPT и инструменте для разработчиков Codex. В первую очередь доступ получают пользователи тарифных планов Plus, Pro, Business и Enterprise.