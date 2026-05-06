OpenAI представила GPT-5.5 Instant с уменьшением ошибок и обновлённой памятью

OpenAI представила новую версию модели для ChatGPT под названием GPT-5.5 Instant, которая заменяет предыдущую GPT-5.3 Instant, выпущенную в марте. В компании заявляют о ряде улучшений в качестве работы системы.

По опубликованным данным, количество «галлюцинаций» снижено примерно на 52,5% в вопросах медицины, юриспруденции и финансов. Также сообщается о сокращении неточных утверждений на 37,3%.

Отмечается, что модель стала реже задавать уточняющие вопросы и практически не использует избыточные эмодзи в ответах.

GPT-5.5 Instant планируется сделать основной моделью для бесплатных пользователей ChatGPT. Вместе с обновлением также представлена функция Memory Sources, позволяющая настраивать персонализацию ответов с учётом сохранённого контекста.