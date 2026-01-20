Главная » Новости

OpenAI планирует выпустить первый собственный гаджет в 2026 году

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

По его словам директора по глобальной политике компании Крис Лехейн, устройство станет новым шагом компании в области аппаратных решений, однако конкретные детали о его функционале и дизайне пока не раскрываются.

Лехейн отметил, что точная дата начала продаж гаджета также пока неизвестна. Представители OpenAI продолжают работу над продуктом, фокусируясь на интеграции технологий искусственного интеллекта, чтобы устройство могло предоставлять пользователям уникальные возможности взаимодействия с AI. Ожидается, что гаджет станет частью более широкой экосистемы OpenAI, включая программные платформы и сервисы, что позволит расширить функционал и повысить удобство использования для разных категорий пользователей.

Компания пока не уточнила, будет ли гаджет ориентирован на бытовое использование, профессиональные задачи или образовательные цели, однако эксперты предполагают, что устройство может сочетать в себе возможности голосового и визуального взаимодействия с искусственным интеллектом.

