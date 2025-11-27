Главная » Новости

OpenAI ожидает 220 млн платных подписчиков ChatGPT к 2030 году

OpenAI прогнозирует, что к 2030 году около 220 млн еженедельных пользователей ChatGPT оформят платную подписку. Согласно оценкам компании, этот показатель составит 8,5% из предполагаемых 2,6 млрд человек, которые будут пользоваться сервисом каждую неделю. В отчёте отмечается, что такой объём аудитории выведет OpenAI в число крупнейших компаний мира по количеству подписчиков.

По данным на июль, около 35 млн человек уже платят за тарифы ChatGPT Plus и Pro стоимостью 20 и 200 долларов в месяц соответственно, что составляет порядка 5% активной еженедельной аудитории.

Как сообщают источники Reuters, годовая выручка OpenAI по итогам года может приблизиться к 20 млрд долларов, однако расходы компании также продолжают расти. За первую половину 2025 года OpenAI получила 4,3 млрд долларов дохода — на 16% больше, чем за весь 2024 год, — и потратила 2,5 млрд долларов, главным образом на исследования, разработку и поддержание работы ChatGPT.

Компания предполагает, что около 20% будущих поступлений будут формироваться за счёт новых продуктов, включая инструменты, связанные с покупками и рекламой.

