OpenAI ограничила использование образов знаменитостей в приложении Sora

Приложение для создания видео с помощью ИИ Sora от OpenAI больше не позволит пользователям использовать образы или голоса знаменитостей.

OpenAI совместно с актёром Брайаном Кранстоном, профсоюзом SAG-AFTRA, агентствами United Talent Agency и Creative Artists Agency, а также Ассоциацией агентов по талантам выпустили совместное заявление о сотрудничестве для защиты прав на использование голоса и внешности в контенте, создаваемом с помощью Sora и Sora 2.

Ранее Кранстон выразил обеспокоенность после того, как пользователи создавали deepfake‑видео с его образом без разрешения и компенсации. С аналогичными жалобами в OpenAI обратились семьи Робина Уильямса, Джорджа Карлина и Мартина Лютера Кинга-младшего.

Ранее в Sora действовала политика «opt-in» для использования голоса и внешности живых людей, однако пользователи могли создавать видео с Кранстоном без его согласия. Для решения этой проблемы OpenAI усилила ограничения на воспроизведение голосов и образов без явного разрешения.

Теперь артисты, исполнители и другие лица смогут контролировать возможность их имитации в Sora. OpenAI также обязуется оперативно реагировать на поступающие жалобы.

В конце прошлой недели компания внесла изменения в Sora после жалоб семьи Мартина Лютера Кинга-младшего и пообещала усилить защиту для исторических фигур. При этом OpenAI отметила право на свободу выражения при изображении умерших публичных лиц, но уполномоченные представители или наследники могут потребовать запретить использование их образа.