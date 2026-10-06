OpenAI начнёт тестировать рекламу во время генерации изображений

OpenAI представила новый формат визуальной рекламы в ChatGPT, который будут тестировать во время создания изображений. Объявления станут показываться отдельно от генерируемой картинки и будут иметь соответствующую маркировку.

Тестирование нового формата начнётся в октябре среди части пользователей. Реклама в ChatGPT доступна на тарифах Free и Go, тогда как в Plus, Pro и бизнес-подписках она не показывается.

В OpenAI также отмечают, что рекламные материалы не влияют на ответы ChatGPT и отделены от основного контента сервиса.