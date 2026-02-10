OpenAI начала тестировать рекламу в бесплатной версии ChatGPT

OpenAI официально запустила тестирование рекламных объявлений в своём чат-боте. Нововведение на данном этапе касается пользователей бесплатной версии и тарифа ChatGPT Go в США.

В компании подчеркнули, что реклама не влияет на ответы нейросети и помечается соответствующим образом. Пользователи могут отключить персонализацию объявлений в настройках, однако по умолчанию контекст диалога продолжает учитываться при показе рекламы.

В OpenAI отметили, что коммерческие интеграции необходимы для сохранения бесплатного доступа к передовым моделям.