Компании OpenAI и Cisco представили совместный проект Shirudo, предназначенный для защиты операционных систем Linux от эксплуатации программных уязвимостей до появления постоянных исправлений.

Инструмент позволяет администраторам устанавливать временные защитные механизмы без остановки работающих приложений и перезагрузки системы. Такой подход особенно актуален для серверной инфраструктуры, где перерывы в обслуживании нежелательны.

В ходе тестирования разработчики использовали ИИ-инструмент Codex для создания защиты сервиса Elasticsearch. Эксперимент позволил предотвратить эксплуатацию уязвимости без прекращения работы приложения.

Исходный код Shirudo опубликован в открытом доступе. Специалисты по информационной безопасности могут изучать его, проводить собственные испытания и участвовать в развитии проекта.