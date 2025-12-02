OpenAI готовит показ рекламы в ChatGPT для бесплатных пользователей

Компания OpenAI планирует внедрить рекламу в ChatGPT, предположительно для пользователей, которые не оплачивают подписку. Инженер Тибор Блахо обнаружил упоминания о новой рекламной функциональности в Android-приложении ChatGPT: код содержит ссылки на поисковую рекламу, карусель рекламных объявлений и рекламный API. Хотя ссылки найдены в Android‑версии, вероятно, изменения коснутся всех платформ, включая iOS, Mac и десктоп.

Судя по формулировке «search», реклама может ограничиваться веб‑поиском и запросами по товарам. Доступ к ChatGPT в подписке Plus стоит примерно 2 200 ₽ в месяц, план Pro с расширенными лимитами — около 22 000 ₽ в месяц. Также доступны бизнес- и образовательные планы, а для некоторых стран существует более дешёвый план «Go», который может появиться и в США вместе с рекламным уровнем.

Ранее ходили слухи о постепенном повышении цен на ChatGPT. Введение рекламного уровня может стать удобным моментом для пересмотра тарифов. По данным Search Engine Land, за последний год OpenAI несколько раз менял позицию по рекламе: в конце 2024 года CEO компании Сэм Альтман называл рекламу «последним средством», а в начале 2025 года внутренние прогнозы включали доход в $1 млрд от монетизации бесплатных пользователей в 2026 году. Ранее Альтман отмечал, что считает рекламу в Instagram полезной и надеется найти «интересный рекламный продукт», выгодный для пользователей.