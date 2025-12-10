OpenAI готовит первое аппаратное устройство с участием дизайнера Джони Айва

OpenAI выходит за рамки программного обеспечения и разрабатывает потребительское устройство совместно с генеральным директором Сэмом Альтманом и известным дизайнером Джони Айвом. Компания уже создала первые прототипы, что стало значимым шагом в проекте, который до этого оставался одним из самых закрытых в Силиконовой долине.

Новое устройство не предназначено для замены телефона или ноутбука, оно разрабатывается как «третье устройство», дополняющее существующие гаджеты. Альтман описывает его как способ создать более спокойный опыт, в отличие от постоянных уведомлений современных смартфонов. Аппарат должен оставаться пассивным, вмешиваясь только тогда, когда есть полезная или важная информация.

Устройство лишено экрана и компактное, по размеру напоминает iPod Shuffle с клипсой, которую можно носить на шее или ставить на стол. Взаимодействие происходит через микрофоны и, возможно, датчики или камеры, а обработка данных осуществляется с использованием последних моделей OpenAI для понимания голосовых команд и контекста реального мира. Аппарат сможет, например, запоминать, где пользователь оставил ключи, или какой книгу просматривал в магазине.

Разработка ускорилась после приобретения стартапа Джони Айва «io» в мае 2025 года за 6,4 млрд долларов (примерно 757 млрд рублей), что дало OpenAI команду для работы над аппаратными решениями для ИИ. Айв возглавил дизайн устройства вместе со своей командой. Позже возникли юридические сложности с названием: стартап iyO подал иск, утверждая, что имена «io» и «iyO» созвучны и могут вводить потребителей в заблуждение. Суд запретил OpenAI использовать бренд «io», и компания удалила его из всех материалов.

Разработка аппаратного устройства преследует несколько целей: сбор данных из реального мира, контроль над тем, как модели ИИ достигают пользователей, и создание долгосрочного ИИ-компаньона, совместимого с телефонами и компьютерами, но работающего как отдельный тип устройства.

На данный момент прототип уже работает, и Альтман с Айвом назвали его «впечатляющим». Предполагается, что устройство может выйти на рынок в течение двух лет — ориентировочно в конце 2026 или в 2027 году. Компания планирует масштабировать производство и выпустить до 100 млн единиц быстрее, чем кто-либо ранее, однако технические и юридические вопросы могут повлиять на сроки запуска.