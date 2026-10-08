OpenAI добавила в ChatGPT интерактивные ответы с графиками и играми

Компания OpenAI представила функцию Intelligent UI, которая позволяет ChatGPT не только отвечать текстом, но и создавать интерактивные элементы непосредственно в диалоге. Нововведение работает на базе модели GPT-6.

Теперь ответы нейросети могут сопровождаться изображениями, диаграммами, графиками, таблицами и кнопками. При этом искусственный интеллект самостоятельно определяет, какой формат лучше подходит для конкретного запроса.

Пользователи также смогут создавать небольшие приложения с помощью обычных текстовых команд. Например, ChatGPT способен разработать калькулятор пенсионных накоплений, инструмент для разделения счета или простую игру в ретростиле. Все это работает прямо внутри переписки без необходимости устанавливать дополнительные программы.

Распространение обновления началось 7 октября среди платных подписчиков ChatGPT. С 8 октября доступ к GPT-6 и Intelligent UI начинают получать пользователи бесплатной версии и тарифа Go.