OnePlus Watch 3 получили забавную опечатку на задней панели

Новые умные часы OnePlus Watch 3 вышли с неожиданной ошибкой: вместо привычной надписи «Made in China» на задней панели выгравировано «Meda in China». Эта опечатка заметна на всех устройствах первой партии.

OnePlus сообщила, что владельцы часов с опечаткой могут бесплатно обменять их на новые без ошибки. Компания предложила два варианта: оставить часы как «супер-ограниченный тираж» или вернуть их.

Хотя ошибка не влияет на работу часов, она привлекла внимание пользователей и СМИ. Журналистка из The Verge обнаружила опечатку только после публикации своего обзора на Android Police.

Ситуация выглядит скорее смешно, особенно учитывая, что у OnePlus были и более серьезные проблемы с предыдущими моделями.

Первые OnePlus Watch были раскритикованы за некачественное отслеживание здоровья, а после запуска OnePlus Watch 2 компания случайно отправила журналистке одиннадцать экземпляров вместо одного.

Несмотря на прошлые неудачи, OnePlus Watch 2 стали успешной альтернативой смарт-часам от Google и Samsung.

Обозреватель, который с опаской ждал выхода Watch 3, отметил, что тестирование проходит успешно, а вращающаяся головка работает как надо. Некоторые пользователи даже считают, что опечатка делает первую партию часов коллекционной.