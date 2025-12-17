Главная » Новости

OnePlus выпустила субфлагманский смартфон 15R на Snapdragon 8 Gen 5

Компания OnePlus анонсировала модель 15R, которая по характеристикам во многом повторяет ранее представленный Ace 6T. Основным отличием стала батарея уменьшенной ёмкости — 7400 мАч вместо 8300 мАч. При этом фронтальная камера получила обновление и теперь оснащена сенсором на 32 Мп. Устройство также оборудовано продвинутой системой охлаждения, быстрой оперативной и встроенной памятью, а видеосъёмка поддерживается в формате 4K с частотой 120 кадров в секунду. Официальные продажи смартфона на российском рынке запланированы с 8 января.

