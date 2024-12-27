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OnePlus выпустила обновленную версию планшета OnePlus Pad

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Компания OnePlus представила новую версию своего планшета OnePlus Pad, которая почти не отличается от оригинала, но работает на другом процессоре и предлагается по доступной цене.

OnePlus выпустила обновленную версию планшета OnePlus Pad

OnePlus Pad (2024) оснащен процессором MediaTek Dimensity 8350, в отличие от Dimensity 9000 в предыдущей модели.

Планшет имеет 11,6-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2800×2000 пикселей, а яркость подсветки достигает 700 нит.

У устройства есть фронтальная и основная камеры с разрешением 8 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 9520 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Он работает на прошивке ColorOS 15.

Цены на планшет в Китае варьируются от $274 за модель с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти до $424 за версию с 12 ГБ и 512 ГБ.

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