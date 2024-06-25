OnePlus в сотрудничестве с Genshin Impact сделает мощную версию Ace 3 Pro

Сотрудничество между компанией OnePlus и разработчиками популярной игры Genshin Impact приведет к выходу нового субфлагманского смартфона OnePlus Ace 3 Pro.

Это не первое сотрудничество специалистов, ведь ранее разработчики Genshin Impact сотрудничали с другими брендами, в том числе OnePlus, и выпускали успешные специальные версии смартфонов.

На этот раз будет выпущена спецверсия OnePlus Ace 3 Pro, которую решили посвятить персонажу Кирара из игры Genshin Impact

В комплекте смартфона, выполненного в зеленом цвете с крышкой из экокожи, будет специальная коробка, а также набор аксессуаров, включающий диораму-подставку, открытки и стенд.

В остальном характеристики будут совпадать с топовой версией обычного устройства. Предварительно известно, что смартфон будет оснащен флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3, корпусом из авиационного алюминия, до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Также устройство получит аккумулятор емкостью 6100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Официальная презентация обычного Ace 3 Pro и его спецверсии состоится 27 июня.