OnePlus раздает единственную цветовую модель OnePlus 9 Pro White

Ранее в этом месяце сообщалось, что OnePlus работает над вариантом белого цвета для своего флагмана OnePlus 9 Pro . Эта белая версия — единственная в своем роде, и теперь компания подарила эту уникальную модель счастливому победителю.

Для тех, кто не знает, китайский производитель смартфонов недавно представил специальный белый вариант своего флагманского телефона 2021 года в виде тизера. Хотя 9 Pro был выпущен в трех цветах, а именно: Morning Mist, Pine Green и Stellar Black, компания также представила белую версию. Хотя было заявлено, что эта модель не будет производиться серийно и поступать на рынок.

Таким образом, было неизвестно, почему компания сообщила об устройстве, которое не собиралась продавать. Но вскоре после этого бренд решил провести розыгрыш, в котором он выбрал счастливого победителя в Китае, который получит единственный когда-либо сделанный белый 9 Pro. Победителем стал @ 朱海舟, который поделился новостью и своим волнением по поводу выигрыша смартфона на Weibo, китайском веб-сайте микроблогов.

Хотя OnePlus 9 Pro White в основном идентичен любому другому варианту цвета с точки зрения технических характеристик, он имеет одно ключевое отличие — заднюю панель. Бренд заявил, что эта модель оснащена двухслойной технологией AG или текстурой диффузного отражения, которая делает устройство теплым и обеспечивает отсутствие отпечатков пальцев при использовании смартфона. На данный момент может показаться, что это самая редкая версия устройства OnePlus, поскольку компания произвела только одно устройство.

Источник — Astera.