OnePlus раскрыла список устройств, которые получат обновление OxygenOS 16

С выпуском OxygenOS 16 на базе Android 16 пользователи смартфонов OnePlus интересуются, какие устройства будут совместимы с обновлением. Хотя компания не опубликовала полный список поддерживаемых моделей, в сообществе OnePlus был составлен перечень устройств, которые, по результатам закрытых бета-тестов в Индии, вероятнее всего получат обновление:

OnePlus 13, 13R, 13s, Open

OnePlus 12, 12R

OnePlus 11, 11R

OnePlus Nord 3, 4, 5

OnePlus Nord CE 4, CE 4 Lite, CE 5

OnePlus Pad, Pad 2, Pad 3

При этом более старые модели, включая серию OnePlus 10, ранние Nord CE, линейки Nord и N, а также OnePlus Pad Go, обновления не получат.

Обновление OxygenOS 16 планируется к запуску 16 октября 2025 года. Оно включает Android 16 с интеграцией OnePlus AI, поддержку Gemini AI и новые функции на устройстве, включая инструменты Mind Space.