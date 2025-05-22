OnePlus провел тесты флагмана OP15 с батареей 7000 мАч и зарядкой 100 Вт

Компания OnePlus готовит к выпуску новый флагманский смартфон — OnePlus 15, который, по данным последних утечек, получит аккумулятор ёмкостью около 7000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью до 100 Вт. Об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station на платформе Weibo.

Согласно информации, OnePlus 15 построен на базе новейшего чипсета Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850) и ориентирован на высокую производительность, при этом сохраняя компактный и лёгкий корпус. Устройство будет оснащено плоским 6,78-дюймовым LTPO-дисплеем с разрешением 1,5K и ультратонкими рамками, что стало возможным благодаря технологии LIPO-упаковки.

В числе других особенностей: защита корпуса по стандарту IP68/IP69, стекловолоконная задняя панель, вибромотор 0916, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и симметричный дизайн передней панели. Несмотря на увеличенную ёмкость аккумулятора, производитель стремится сохранить эргономичность устройства.

Что касается камеры, OnePlus 15 проходит A/B-тестирование тройной системы из 50-мегапиксельных сенсоров. Конфигурация включает основной модуль, сверхширокоугольный объектив и перископическую камеру с 3-кратным зумом. Обсуждаются варианты как со стандартными, так и с увеличенными сенсорами.

По данным источников, китайский релиз OnePlus 15 намечен на октябрь 2025 года, а мировой запуск ожидается в январе 2026 года. Новый флагман должен заменить прошлогодний OnePlus 13, при этом цифра «14» в названии, как и ранее в истории бренда, будет пропущена из-за культурных особенностей в азиатских странах.