OnePlus протестировал флагман OnePlus 15 с экраном 1,5K и камерой 200 Мп

Новая утечка, опубликованная авторитетным инсайдером Digital Chat Station на платформе Weibo, раскрывает ключевые детали о следующем флагманском смартфоне OnePlus. Речь идёт, предположительно, о OnePlus 15, который в настоящее время проходит внутреннее тестирование на базе процессора Snapdragon 8 Gen 4 (SM8850), известного также как Snapdragon 8 Elite 2.

Главное изменение коснётся дисплея: по данным источника, новинка получит 6,78-дюймовый плоский LTPO-дисплей с разрешением 1,5K. Это означает отказ от изогнутой панели 2K, которая использовалась в OnePlus 13. Новый экран будет иметь прямые углы с увеличенным радиусом скругления, что визуально сближает его с последними моделями iPhone.

Также сообщается о применении технологии упаковки LIPO, позволяющей добиться сверхтонких рамок и более симметричного внешнего вида. Дизайн устройства будет ориентирован на минимализм и лёгкость, с акцентом на гладкую фронтальную панель без визуальных искажений.

С точки зрения камеры, прототип OnePlus 15 может получить основную тройную систему с 50-мегапиксельным главным модулем. Отдельные источники указывают на возможность появления 200-мегапиксельной перископической телефотокамеры, которая может стать ключевой особенностью в мобильной съёмке.

Кроме того, смартфон, по предварительным данным, будет оснащён аккумулятором ёмкостью свыше 6500 мАч, что предполагает значительное улучшение автономности по сравнению с предыдущими моделями.

Официальных подтверждений со стороны OnePlus пока не поступало. Анонс модели ожидается ближе к концу 2025 года.