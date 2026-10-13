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OnePlus продала более 70 тысяч смартфонов OnePlus 16 за первый час

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

OnePlus продала более 70 тысяч смартфонов OnePlus 16 за первый час

Компания OnePlus сообщила о продаже свыше 70 тысяч флагманских смартфонов OnePlus 16 в Китае всего за час после старта продаж 13 октября 2026 года. Об этом пишет Gizmochina со ссылкой на президента китайского подразделения бренда Ли Цзе.

По словам руководителя компании, новинка заняла первое место среди флагманских Android-смартфонов 2026 года по объему продаж за сопоставимый период после выхода на рынок. При этом точные показатели предыдущего поколения производитель не раскрыл.

OnePlus 16 получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 165 Гц в обычном режиме и до 185 Гц в поддерживаемых играх. Устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, основной камерой на 200 Мп и аккумулятором емкостью 9000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

В Китае стоимость смартфона начинается от 5999 юаней (около $900). Покупателям доступны конфигурации с оперативной памятью до 16 ГБ и накопителем до 1 ТБ. Информации о международном выпуске модели пока нет.

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