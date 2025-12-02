Главная » Новости

OnePlus представит Pad Go 2 с 5G и улучшенной производительностью

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

OnePlus представит Pad Go 2 с 5G и улучшенной производительностью

Компания OnePlus обновит линейку бюджетных планшетов 17 декабря, представив OnePlus Pad Go 2. Новинка получит поддержку стилуса и возможность работы в сетях 5G.

Согласно недавнему тесту Geekbench, модель OPD2504 набрала 1065 баллов в одноядерном и 3149 в многоядерном режиме. Планшет оснащён процессором MediaTek Dimensity 7300, что обеспечивает 5G‑подключение и заметный прирост производительности по сравнению с предыдущей версией на Helio G99. Устройство получит 8 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 16.

OnePlus представит Pad Go 2 с 5G и улучшенной производительностью

OnePlus также раскрыла характеристики экрана: диагональ 12,1 дюйма с разрешением 2800×1980 пикселей, соотношение сторон 7:5, поддержка Dolby Vision и яркость до 900 нит в режиме HBM. Стилус обеспечивает 4096 уровней давления. Планшет будет представлен в единственной конфигурации 8/256 ГБ и двух цветах — Shadow Black и Purple.

Презентация OnePlus Pad Go 2 пройдёт 17 декабря вместе с OnePlus 15R в Бангалоре.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.