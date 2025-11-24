OnePlus представила официальные изображения Ace 6T с тремя цветами перед запуском

Компания OnePlus опубликовала официальные изображения смартфона Ace 6T, который должен выйти в Китае позже в этом месяце. На фото показаны доступные варианты расцветок: Flash Black, Fleeting Green и Electric Violet. Дизайн телефона напоминает модель OnePlus 15R, которая вскоре появится на мировом рынке.

Смартфон имеет плоский дисплей спереди и двойную камеру сзади. На правой грани расположены кнопки громкости и включения, слева — клавиша Plus для вызова функций Mind Space и быстрого доступа.

По данным утечек, OnePlus Ace 6T будет ориентирован на высокую производительность. Аппарат весит около 216 граммов, обладает защитой IP68/69 от пыли и воды, оснащён стереодинамиками, NFC, линейным мотором по оси X и ультразвуковым датчиком отпечатков, встроенным в дисплей.

Внутри ожидается процессор Snapdragon 8 Gen 5, большой 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. Основная камера — 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокая — 8 Мп, фронтальная камера — 32 Мп. Смартфон будет работать на ColorOS 16 на базе Android 16.

Также OnePlus анонсировала специальное издание Ace 6T в стиле Genshin Impact Kamisato Ayaka, но точная дата выпуска как стандартной, так и специальной версии пока не сообщается.