Представив новый телевизор, компания OnePlus надеется привлечь новую аудиторию, так как новинка будет привлекательна неплохим соотношением характеристик и стоимости.

OnePlus представила новый недорогой смарт-телевизор OnePlus TV 40Y1 с 40-дюймовым экраном. Новинка имеет ЖК-дисплей разрешением 1920 x 1080 точек.

Панель получила пластиковый корпус, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, два HDMI, два USB, оптический выход и разъём Ethernet.

Также смарт-телевизор оснащен двумя стереодинамиками по 10 ВТ с поддержкой Dolby Audio.

Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, а встроенной будет 8 ГБ.

Работает OnePlus TV 40Y1 под управлением Android TV 9.0 Pie с OxygenPlay. Также есть поддержка голосовых ассистентов. В продаже телевизор появится 26 мая по цене 300 долларов.