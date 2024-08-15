OnePlus представила новые ИИ-функции для своих Android-смартфонов

В обновлении прошивки появились три инструмента на основе искусственного интеллекта, которые улучшат взаимодействие пользователей с устройствами.

Первый инструмент, AI Speak, — это умный помощник, который читает статьи из браузера и новостных сервисов, таких как Google News.

Пользователь может выбрать мужской или женский голос, переключаться между предложениями и регулировать скорость чтения.

Второй инструмент, AI Summary, кратко суммирует любой текст из интернета. Результаты работы ИИ можно сохранить в приложении «Заметки» или поделиться ими.

Третий инструмент, AI Writer, помогает писать тексты и доступен в приложениях для покупок, социальных сетях и электронных почтах.

Новые функции пока доступны только для определённых моделей, включая OnePlus Nord 4 и OnePlus Nord CE4 Lite 5G в Индии и других регионах.