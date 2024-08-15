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OnePlus представила новые ИИ-функции для своих Android-смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

В обновлении прошивки появились три инструмента на основе искусственного интеллекта, которые улучшат взаимодействие пользователей с устройствами.

OnePlus представила новые ИИ-функции для своих Android-смартфонов

Первый инструмент, AI Speak, — это умный помощник, который читает статьи из браузера и новостных сервисов, таких как Google News.

Пользователь может выбрать мужской или женский голос, переключаться между предложениями и регулировать скорость чтения.

Второй инструмент, AI Summary, кратко суммирует любой текст из интернета. Результаты работы ИИ можно сохранить в приложении «Заметки» или поделиться ими.

OnePlus представила новые ИИ-функции для своих Android-смартфонов

Третий инструмент, AI Writer, помогает писать тексты и доступен в приложениях для покупок, социальных сетях и электронных почтах.

Новые функции пока доступны только для определённых моделей, включая OnePlus Nord 4 и OnePlus Nord CE4 Lite 5G в Индии и других регионах.

OnePlus представила новые ИИ-функции для своих Android-смартфонов

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