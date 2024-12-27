OnePlus представила недорогие смартфоны Ace 5 и Ace 5 Pro для геймеров

В Китае состоялась презентация новых смартфонов OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro, которые компания называет идеальными для мобильных игр благодаря высокой производительности.

Основное различие между моделями заключается в процессоре и ёмкости аккумулятора.

Старшая версия Ace 5 Pro оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который работает на частоте до 4,32 ГГц и набирает 3 218 978 баллов в тесте AnTuTu.

Смартфон поддерживает игры в разрешении 1080p при 120 fps и имеет 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 2780×1264 пикселей и яркостью до 1600 нит. Аккумулятор ёмкостью 6100 мАч поддерживает быструю зарядку 100 Вт, позволяя полностью зарядить устройство всего за 25 минут.

Ace 5 имеет процессор Snapdragon 8 Gen3 и запускает игры в разрешении 900p при 120 fps. Его аккумулятор ёмкостью 6415 мАч поддерживает зарядку на 80 Вт. Оба устройства имеют переключатель беззвучного режима и защиту от пыли и воды по стандарту IP65.

Цены на смартфоны варьируются от $315 для базовой версии Ace 5 до $644 для Pro с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.