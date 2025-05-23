OnePlus представил Ace 5 Extreme с Dimensity 9400+ и экраном 120 Гц

Компания OnePlus официально раскрыла характеристики игрового смартфона Ace 5 Extreme Edition, также известного как Ace 5 Ultra. Модель дебютирует в Китае 27 мая и ориентирована на мобильных геймеров, которым важны высокая производительность, стабильность и точность управления в играх.

В основе устройства лежит новейший процессор MediaTek Dimensity 9400+, созданный по 3-нм техпроцессу. Он способен работать на частоте до 3,73 ГГц и обеспечивает рост производительности ЦП на 35%, графики — на 41%, а энергоэффективности в игровых режимах — на 15%. Общая игровая производительность увеличена на 8% благодаря технологии Fengchi Gaming Core, интегрированной в архитектуру чипа.

Ace 5 Extreme использует тройную чиповую архитектуру: помимо основного SoC задействованы чип управления сенсорным вводом Lingxi Touch и специализированный Wi-Fi-модуль G1. Lingxi обеспечивает сенсорный отклик на уровне 3000 Гц, частоту опроса для пяти пальцев — 300 Гц и до 290 Гц — для десяти пальцев, что минимизирует задержки и улучшает точность во время интенсивных игровых сессий.

Смартфон сертифицирован для участия в турнирах Peace Elite League (PEL), одном из крупнейших соревнований по мобильному киберспорту в Китае. Он поддерживает нативную частоту обновления 120 Гц без программной интерполяции, что особенно важно для игр с открытым миром и жанра MOBA. Также заявлена возможность стабильной работы игр на 120 кадрах в секунду даже при видеозвонках.

По результатам бенчмарков, OnePlus Ace 5 Extreme показывает впечатляющий результат — 118,3 FPS по метрике 1% Low FPS, что свидетельствует о высокой стабильности кадров в нагруженных игровых сценах. Для сравнения, один из конкурентов набрал лишь 60,8 FPS по этому показателю.

Разработанный для непрерывной игры в течение более пяти часов без перегрева и просадок, Ace 5 Extreme Edition представляет собой серьёзный инструмент для мобильного киберспорта. Официальный запуск назначен на 27 мая.