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OnePlus подтвердила цену и характеристики наушников Buds 4 перед запуском

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Компания OnePlus официально раскрыла ключевые характеристики и стоимость новых беспроводных наушников OnePlus Buds 4. Презентация модели состоится 27 мая в Китае на одном мероприятии с анонсом смартфонов OnePlus Ace 5 Racing Edition и Ace 5 Ultra (Extreme Edition).

OnePlus Buds 4 позиционируются как флагманское решение с продвинутыми функциями для высококачественного звука и активного шумоподавления. Заявленный уровень шумоподавления достигает 55 дБ, при этом охватывается широкий частотный диапазон до 5500 Гц. Улучшенная система из двух микрофонов с поддержкой искусственного интеллекта обеспечивает повышенную чёткость голосовых вызовов.

OnePlus подтвердила цену и характеристики наушников Buds 4 перед запуском

Звуковая часть представлена двойными динамическими драйверами, обеспечивающими сбалансированное звучание в высоком и низком диапазонах. Отдельный двойной цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) способствует более точной передаче аудиосигнала. В числе дополнительных функций — голосовой перевод в реальном времени и двухрежимный перевод для облегчения общения на иностранных языках.

OnePlus Buds 4 будут доступны в двух цветах: Pine Green и Deep Space Grey. Стоимость наушников составит 449 юаней (примерно 60 долларов США). Для студентов предусмотрена скидка в размере 30 юаней, что снижает цену до 419 юаней (около 4940 рублей по текущему курсу). Старт продаж в Китае запланирован на 27 мая в 16:00 по местному времени.

Полные технические характеристики наушников ожидаются сразу после официального анонса.

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