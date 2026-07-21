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OnePlus переведёт свои устройства на прошивку ColorOS 17 вместо OxygenOS

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

OnePlus переведёт свои устройства на прошивку ColorOS 17 вместо OxygenOS

Компания OnePlus официально свернула деятельность в большинстве регионов мира, однако выпуск программных обновлений для поддерживаемых устройств продолжится — уже в другом формате. Оболочка OxygenOS будет заменена на ColorOS на всех активных устройствах компании.

OnePlus подтвердила масштабную реструктуризацию, в рамках которой платформа OxygenOS будет полностью упразднена во всём мире. Как говорится в сообщении компании на портале OnePlus Community, после официального релиза ColorOS 17 все действующие устройства OnePlus получат возможность добровольно перейти на новую версию прошивки.

Список моделей, которым будет доступно это обновление, в самом сообщении компании не приводится, поэтому он был составлен на основе действующей политики поддержки для каждого устройства. В число смартфонов флагманской линейки вошли OnePlus Open, OnePlus 15, OnePlus 15R, OnePlus 13, OnePlus 13R, OnePlus 13s, OnePlus 13T, OnePlus 12, OnePlus 12R и OnePlus 11.

К смартфонам среднего сегмента отнесены OnePlus N6, OnePlus Nord 6, OnePlus Nord CE 6, OnePlus Nord CE 6 Lite, OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE 5 и OnePlus Nord 4.

В список планшетов, которые также получат обновление, вошли OnePlus Pad 4, OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 2, OnePlus Pad Lite и OnePlus Pad Go 2.

По заявлению компании, подобная корректировка стратегии позволит упростить процесс разработки программного обеспечения, ускорить выпуск обновлений, повысить качество программной составляющей, а также эффективнее использовать общие инженерные и исследовательские ресурсы. Это, по мнению компании, сохраняет возможность своевременного выхода обновлений — одной из ключевых особенностей OxygenOS.

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