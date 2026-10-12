OnePlus открыла тестирование ColorOS 17 для пяти моделей смартфонов

Компания OnePlus запустила программу предварительного тестирования новой версии операционной системы ColorOS 17. Принять участие могут владельцы пяти моделей смартфонов в Индии, сообщает Gizmochina.

Обновление доступно для OnePlus 13, 13R, 13s, 15 и 15R. Приём заявок начался 9 октября и завершится 12 октября 2026 года. Для участия необходимо установить определённую версию OxygenOS 16 и отправить запрос через раздел бета-тестирования в настройках устройства.

После одобрения заявки пользователи смогут получить программное обеспечение по беспроводной сети. При этом разработчики предупреждают о возможных сбоях приложений, замедлении работы, перегреве смартфонов и повышенном расходе заряда аккумулятора.

Перед установкой рекомендуется создать резервную копию данных, освободить не менее 4 ГБ памяти и зарядить устройство минимум до 30%. Программа пока действует только в Индии и не распространяется на смартфоны с операторской блокировкой.

Вернуться на OxygenOS 16 можно с помощью специального пакета восстановления, однако процедура приведёт к удалению всех пользовательских данных.