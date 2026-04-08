OnePlus Nord 6 и Nothing Phone (4a): какой смартфон выгоднее купить в 2026 году

OnePlus Nord 6 и Nothing Phone (4a) представляют разные подходы в сегменте верхнего среднего класса: первый делает упор на флагманскую производительность и большую батарею, второй — на дизайн, универсальные камеры и сбалансированное использование в повседневной жизни. Оба смартфона предлагают сильные комплектации, но выбор зависит от того, что важнее пользователю: мощность и автономность или универсальность и стиль.

Дисплей и корпус

Nord 6 отличается высокой прочностью с защитой IP68/IP69K и ощущается как надёжный аппарат для длительной эксплуатации. Nothing Phone (4a) делает ставку на визуальную индивидуальность: прозрачная задняя панель и мини-светодиоды Glyph создают узнаваемый образ, но степень защиты IP64 ограничивает его прочность.

Дисплей Nord 6 с AMOLED-панелью 165 Гц обеспечивает более плавную прокрутку и отзывчивость в играх, в то время как Nothing Phone (4a) имеет более яркую панель, но с частотой обновления 120 Гц.

Производительность и батарея

OnePlus Nord 6 работает на Snapdragon 8s Gen 4 с UFS 4.1 и демонстрирует флагманскую мощность, подходящую для игр и многозадачности. Nothing Phone (4a) на Snapdragon 7s Gen 4 стабильный и оптимизированный для повседневного использования, но уступает по производительности.

Батарея Nord 6 на 9000 мА·ч с 80 Вт зарядкой и реверсивной подзарядкой обеспечивает долгую автономность, в то время как у Nothing Phone (4a) батарея 5080–5400 мА·ч с 50 Вт зарядкой выглядит стандартно.

Камеры

Nothing Phone (4a) выигрывает по универсальности основной камеры: тройная система с 50 МП перископическим объективом позволяет снимать с оптическим зумом 3,5×. Nord 6 ограничен двойной камерой, но обеспечивает стабильное качество фото и 4K-видео на фронтальной камере.

Цена и ценность

Nord 6 стоит около 46 000 ₽, Nothing Phone (4a) — примерно 32 000 ₽. Разница особенно заметна на рынках вроде Индии. Nord 6 оправдывает цену производительностью, батареей и прочностью. Nothing Phone (4a) предлагает большую ценность за счёт дизайна, универсальности камеры и чистого интерфейса при меньшей стоимости.

Итог

OnePlus Nord 6 подходит для пользователей, которым нужна флагманская мощность и долгий срок работы без подзарядки. Nothing Phone (4a) лучше для тех, кто ценит дизайн, универсальность камер и оптимальное соотношение цены и возможностей.