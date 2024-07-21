OnePlus начала продажи своего самого мощного планшета за пределами КНР

Компания OnePlus представила свой новый планшетный компьютер под названием OnePlus Pad 2, который выходит за пределы Китая.

На самом деле, это переименованная версия ранее выпущенного в Китае планшета OnePlus Pad Pro. Однако это по-прежнему самый мощный планшет на базе операционной системы Android.

OnePlus Pad 2 оснащен 12,1-дюймовым LCD-экраном с высоким разрешением 3000х2120 пикселей, обновлением 144 Гц и яркостью до 900 нит.

Планшет поддерживает использование стилуса, который продается отдельно. Шесть динамиков, размещенных вокруг устройства, обеспечивают объемное звучание при просмотре видео и играх.

Устройство построено на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. В зависимости от конфигурации, планшет может быть оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Аккумулятор емкостью 9510 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 ватт, что позволяет зарядить планшет до 100% всего за 81 минуту. OnePlus Pad 2 работает под управлением Android 14 с предустановленной оболочкой OxygenOS 14.

Цена на OnePlus Pad 2 начинается от 549 долларов или 48 300 рублей.